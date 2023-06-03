مصرع عامل في تصادم موتوسيكل وسيارة بطريق المنزلة- السلام بالدقهلية

لقى عامل مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل يستقله المتوفي وسيارة بطريق (المنزلة-السلام) بمركز المنزلة بالدقهلية ، عقب وقع حادث الاصطدام نتيجة اختلال مقود القيادة.



تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة العام بوصول"السيد أحمد السيد "، 23 عامًا، عامل ومقيم قرية البصايلة دائرة المركز "جثة هامدة " ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المتوفي ،60 عامًا، عامل ، قرر انه اثناء قيادة نجلة دراجتة النارية "بدون لوحات معدنية" وسيره بها على طريق (المنزلة-السلام) ، وامام كوبري عاشور ، اصطدمت به بالمواجهة السيارة(د ل ب 7981) نقل بيك أب مما ادى الى انحرافه وإنقلابة بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث إصابتة التي أودت بحياتة، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجلة.



بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط السائق ويدعى"أحمد.ب.غ"،27 عامًا، حاصل على ديلوم زراعة ومقيم قرية الطرابرة مركز المنزلة.

وأكد تقرير مفتش الصحة بشأن المتوفي، أن سبب الرفاة نزيف داخلي بالصدر والمخ وتوقف لعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

تم التحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة