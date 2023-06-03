طريقة عمل الفراخ المغربي بالزيتون

يمكنك إعداد الفراخ بالزيتون المغربي باتباع الخطوات التالية على طريقة الشيف مفيدة عثمان.

المكونات لعمل الفراخ المغربي



- فراخ مقطعة إلى أجزاء

- 2 بصلة مفرومة

- 2 فص ثوم مفروم

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1/2 كوب زيتون مغربي

- 1/2 كوب ماء

- ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكمون

- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

- رشة من القزبر الطازج المفروم (اختياري)

الطريقة لعمل الفراخ المغربي

1. سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

2. أضف البصل والثوم المفرومين وقلبها حتى يذبل البصل.

3. أضف الفراخ وقلبها حتى تنضج من الجوانب الجميعة.

4. أضف الزيتون المغربي وقلبها جيداً مع الفراخ.

5. أضف الماء والملح والفلفل الأسود ومسحوق الكمون والكركم. قلب جيداً.

6. غطي المقلاة واتركها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الفراخ تماماً وتتشرب النكهات.

7. قدم الفراخ بالزيتون المغربي على سرير من الأرز أو الخبز المحمص ورشة من القزبر الطازج المفروم إذا رغبت.

وبهذا تكون قد انتهيت من إعداد طبق الفراخ بالزيتون المغربي، ومن المؤكد أنه سيكون لذيذاً وشهياً.