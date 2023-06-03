عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفراخ المغربي بالزيتون

فراخ مغربي
فراخ مغربي

يمكنك إعداد الفراخ بالزيتون المغربي باتباع الخطوات التالية على طريقة الشيف مفيدة عثمان. 

المكونات لعمل الفراخ المغربي 


- فراخ مقطعة إلى أجزاء
- 2 بصلة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1/2 كوب زيتون مغربي
- 1/2 كوب ماء
- ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكمون
- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم
- رشة من القزبر الطازج المفروم (اختياري)

الطريقة لعمل الفراخ المغربي 

 

1. سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.
2. أضف البصل والثوم المفرومين وقلبها حتى يذبل البصل.
3. أضف الفراخ وقلبها حتى تنضج من الجوانب الجميعة.
4. أضف الزيتون المغربي وقلبها جيداً مع الفراخ.
5. أضف الماء والملح والفلفل الأسود ومسحوق الكمون والكركم. قلب جيداً.
6. غطي المقلاة واتركها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الفراخ تماماً وتتشرب النكهات.
7. قدم الفراخ بالزيتون المغربي على سرير من الأرز أو الخبز المحمص ورشة من القزبر الطازج المفروم إذا رغبت.

وبهذا تكون قد انتهيت من إعداد طبق الفراخ بالزيتون المغربي، ومن المؤكد أنه سيكون لذيذاً وشهياً.

البصل والثوم الثوم المفروم الخبز المحمص بصلة مفرومة زيت زيتون فص ثوم مفروم طريقة لعمل الفراخ طريقة عمل الفراخ ملعقة كبيرة مسحوق الكمون مسحوق الكركم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

التواصل الدائم ضروري.. بيان شديد اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي تجاه الصين

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

موضوعات متعلقة

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل شرائح اللازانيا باللحمة المفرومة

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

ترشيحاتنا

أصالة تقدم دويتو مع ماجد المدني فى أحدث حفلاتها بالسعودية

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام.. اعرفها بسهولة واختصار

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

اشتهر بالإنشاد الديني .. قصور الثقافة تنعي الفنان ياسر فتحي

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد 24 جلسة حضرها ألفا مشارك خلال أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 عامًا.. رجل يعود من الموت وعائلته في صدمة

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ