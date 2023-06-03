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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطالب الناتو صراحة بعدم إثارة النزاعات الإقليمية

أمريكا والصين
أمريكا والصين

دعت السلطات الصينية في لهجة واضحة دول حلف الناتو إلى التوقف عن إثارة النزاعات الإقليمية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

قال مسؤول عسكري صيني أن بلاده لها السيادة غير المتنازع عليها، على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة .

والتقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانج يي في العاصمة النمساوية في وقت سابق من مايو الماضي.

وصرّح الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا أن العلاقات بين واشنطن وبكين يفترض أن "تتحسن قريبا جدا"، بعدما ساهم المنطاد الصيني في تأجيج التوتر.

وتعتبر للصين بسيادتها على هذه المناطق وتعتبر أن أي تحرك من أمريكا أو الحلف في هذه عملا استفزازيا لها.

 

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