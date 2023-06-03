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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي

صدى البلد

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصر اليوم السبت.

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي

 

من المقرر أن يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية المتعلقة باللقاء.

هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي

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