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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات متفائلة.. صندوق النقد العربي يزف بشري سعيدة لاقتصاديات المنطقة

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

توقع صندوق النقد العربي، أن  يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4%.

وفي تقرير له تحت عنوان : “آفاق الاقتصاد العربي”توقع الصندوق  تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.

ونبه  التقرير أيضا  إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024.

كما أكد  التقرير أنه سيتم مراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنتين القادمتين تشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية

صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصادات 3.4% خلال 2023

النقد العربي: 4.35 تريليون دولار رسملة البورصات العربية الأسبوع الماضي

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