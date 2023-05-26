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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد العربي: 4.35 تريليون دولار رسملة البورصات العربية الأسبوع الماضي

البورصات العربية
البورصات العربية

وصل رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و358 مليارا و193 مليونا و232 ألف دولار في نهاية الأسبوع المنصرم، وفق صندوق النقد العربي.

 

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 734.5 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 169.1 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.906 تريليون دولار.

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تباين مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الأسبوع

وأوضحت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي أن رأس المال السوقي لبورصة قطر بلغ نحو 172.6 مليار دولار، وبورصة الكويت 142.3 مليار دولار وبورصة مسقط 61.4 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 54.6 مليار دولار، وبورصة مصر 35.3 مليار دولار، وبورصة البحرين 31.02 مليار دولار.

 

بورصات عربية

وسجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 25.02 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.3 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.6 مليار دولار

النقد العربي البورصات العربية بورصة مصر بورصة قطر بورصة

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