قبل ما تشتري.. 13 نصيحة مهمة لاختيار الأضحية السليمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن 13 نصيحة للمواطنين، لشراء أضحية سليمة، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



وجاءت النصائح كما يلي

1- أن تكون رأس الماشية مرفوعة لأعلى وليس متدنية لأسفل.

2- أن تكون عين الماشية بارقة، ولا يوجد بها أي اصفرار أو احمرار، وتكون خالية من الإفرازات والدموع.

3- أن تتنفس الماشية بشكل طبيعي ولا تعاني من السعال أو النهجان.

4- أن تكون أنف الماشية خالية من الإفرازات ومن الرشح.

5- أن تكون فم الماشية ولسانها خالي من الالتهابات.

6- أن يكون الصوف وشعر الماشية ذات ملمس ناعم ونظيف، ومتكامل وغير ناحل، وقوي عند محاولة نزعه.

7- أن تكون جلد الماشية خالي من البقع والجروح والتشققات، أو الدمامل والتقيحات والتورمات.

8- أن يكون جلد الماشية لامع

9- أن تكون الماشية نشيطة الحركة وليست كسولة وذو شهية مرتفعة.

10- أن تكون الماشية غير نحيلة وتكون قوية وبصحة جيدة.

11- أن تكون منطقة الظهر والرقبة ومقدمة الصدر في الماشية ممتلئة باللحم، وألا تكون بارزة العظام تحس باليد عند لمسها.

12- ألا تكون الماشية ذات بطن منفوخ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه.

13- أن تكون الماشية خالية من الإسهال ومظاهر الانتفاخ في مؤخرتها.