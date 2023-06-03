بحلول عام 2028..خبير: مصر تستهدف زيادة نسبة السياحة إلى 30 مليون زائر

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن الصين بدأت في افتتاح السياحة التصديريه منذ بداية العام الحالي، والسوق السياحي المصري كان الأكثر بحثا من قبل الصين.

وأضاف محمد فاروق، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة والقطاع الخاص قاموا بعمل حملات ترويجية ناجحة في الصين، لزيادة جذب السياح، والحملات ساهمت في جذب السياح لعدة اماكن، على رأسهم الأقصر والقاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

واسترسل الخبير السياحي: نتوقع زيادة أعداد السائحين خلال فترة الصيف، خاصة في الاقصر و اسوان، منوها بأن الدولة تستهدف زيادة نسبة السياحة بحلول عام 2028 إلى 30 مليون سائح.