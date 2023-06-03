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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 14 طن قمح محلى داخل مخازن بدون ترخيص في الغربية

موسم القمح
موسم القمح

صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 14 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص فى مركز طنطا.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز طنطا، وتم خلالها رصد14  طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح  بمركز طنطا.

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وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز طنطا، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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