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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق.. اكتشاف قمر آخر لكوكب الأرض موجود منذ آلاف السنين

كوكب الارض وقمران
كوكب الارض وقمران

اكتشف علماء الفلك جسم غريب يدور حول كوكب الأرض، وهو الكويكب 2023 FW13 والذي صنفه العلماء على أنه شبه قمر ، وهو صخرة فضائية تدور حول الشمس مع الأرض.
ووفقا لمجلة لايف ساينس العلمية، يُطلق على صخرة الفضاء اسم 2023 FW13 ، وتعتبر شبه قمر مما يعني أنها تدور حول الشمس في إطار زمني مماثل كما تفعل الأرض ، ولكنها تتأثر بشكل طفيف فقط بجاذبية كوكبنا.

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ويقدر قطرها بـ 15 مترًا - أي ما يعادل تقريبًا ثلاث سيارات دفع رباعي كبيرة متوقفة على المصد، وخلال مداره حول الشمس، يدور 2023 FW13 أيضًا حول الأرض ، على بعد 14 مليون كيلومتر من كوكبنا.

للمقارنة ، يبلغ قطر القمر 2159 ميلاً (3474 كم) ويقع ضمن 226000 ميل (364000 كم) من الأرض في أقرب نقطة من مداره ، وفقًا لوكالة ناسا .

تم رصد 2023 FW13 لأول مرة في مارس من قبل مرصد Pan-STARRS ، الذي يقع على قمة جبل هاليكالا البركاني في هاواي.

تم تأكيد وجود الكويكب بعد ذلك من خلال تلسكوب كندا وفرنسا وهاواي في هاواي ومراصدان في أريزونا قبل أن يتم إدراجه رسميًا في 1 أبريل من قبل مركز الكواكب الصغيرة في الاتحاد الفلكي الدولي.

وتشير بعض التقديرات إلى أن 2023 FW13 كان الجار الكوني للأرض منذ 100 عاما قبل الميلاد على الأقل وأن الصخور الفضائية ستستمر في اتباع هذا المسار المداري حتى حوالي 3700 بعد الميلاد.

اكتشاف جديد الصخور الفضائية الفلك الكواكب

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