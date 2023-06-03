رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة يطالب بتفعيل الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية المصرية

طالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بتفعيل الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية المصرية، عن طريق الاهتمام بالشق الاقتصادي، على أن تكون الوزارة بمثابة مركز معلومات اقتصادية، يمد القطاع الخاص بالبيانات والمعلومات التي يحتاجها الاقتصاد المصري.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن وزارة الخارجية المصرية، يجب أن تكون مركز معلومات يمد الداخل المصري بالعديد من البيانات الاقتصادية المهمة.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة الخارجية لديها في جميع سفارات مصر حول العالم، طاقة معطلة اقتصادياً، حيث معظم السفراء والقناصلة والممثلين التجاريين، خريجي اقتصاد وعلوم سياسية، وهم يؤدون الشق السياسي على أكمل وجه، لكن الشق الاقتصادي الذي لا يقل أهمية في الوقت الحالي يكاد يكون معدوم.

وأوصي بأن تكون وزارة الخارجية بمثابة مركز معلومات يمد الداخل ببيانات عن الآتي:

1- ما ينتج وما يصدر وما يستورد في هذه البلد، وما إذا كانت تتميز بخامات ومستلزمات إنتاجية على مستوى العالم.

2- الوظائف التي تحتاجها أي بلد من الخارج وشروط التوظيف.

3- معلومات عن عدد مواطني هذه البلد الذين يغادرون للسياحة حول العالم وما الدول التي تحظى بقبولهم سياحياً.

وأشار إلى ضرورة إنشاء إدارة مختصة بمقر وزارة الخارجية بمصر، تتسلم هذه البيانات من سفاراتنا بالخارج لتقوم بتوزيعها على وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ووزارة السياحة وبدورها تقوم كل وزارة بإمداد الغرف التجارية والصناعية والشعب بهذه المعلومات، التي بدورها تمد قطاع الأعمال الخاص بها بالمعلومات حتى تكون الاستفادة قصوى.