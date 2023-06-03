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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوعى يضحك عليك.. 7 علامات لفساد اللحوم بالأسواق| أبرزها اللون والرائحة

صدى البلد

يقبل المواطنون عادة فى مثل هذه الأيام على شراء اللحوم الحمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى،  وقد يخدع بعض التجار المواطنين عند الشراء ويعرضون لحوما فاسدة للتخلص منها .

وحفاظا على الصحة العامة ، رصد " صدى البلد" من معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة تقريرا حول كيفية التمييز بين اللحوم الصالحة والفاسدة

علامات فساد اللحوم 

 

- في حالة ظهور فطر أبيض أو أخضر على اللحوم فإنه يزال بقطعة مبللة بالخل وتكون اللحوم صالحة للاستخدام الآدمي ، مع رائحة كريهة

2- في حالة ظهور فطر أسود على اللحوم فإذا كان قليل الانتشار يزال هذا الجزء بسكين وتكون اللحوم صالحة للاستخدام الآدمي اما إذا كان منتشرا بكثرة فيجب إعدام اللحم لعدم صلاحية للاستهلاك الادمي
 

3- الفساد بعمق (bone taint) وهو فساد العضلات خاصة حول منطقة الحوض وعظمة الفخذ ومنطقة الكتف وسائل المفاصل الزلالي ويعدم الجزء المصاب اذا كانت الاصابة في مكان محدد Localized ويعدم الربع المصاب او الذبيحة بأكملها اذا تعددت الاصابات بأكثر من مكان

4- وجود مادة لزجة مخاطية على سطح اللحوم فقط وفى تلك الحالة يزال السطح الحامل لهذه المادة ما لم تكن اللحوم فاسدة

5- في حالة ظهور عفن يكون الحكم عليه حسب نوع الفطر طبقا لما سبق إيضاحه .

6- في حالة تزنخ الدهن يكون اللحم غير صالح للاستهلاك وتعدم اللحوم.

7- في حالة تكون مخاط على سطح اللحم

إذا وجد سائل انفصالي مدمم فهذا يدل على أن هذه اللحوم قد تعرضت للتسييح ثم التجميد مرة أخرى.
 

علامات اللحوم الجيدة

تتميز اللحوم بلونها الطوبى المائل للاحمرار

يجب أن تكون الرائحة الطازجة المميزة لكل نوع من اللحوم.
 

 تتميز اللحوم بالقوام المتماسك عند شد اللحوم باليد لا تتهتك الأنسجة.
 

الادماء الجيد
 

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