باريس سان جيرمان يستضيف كليرمون في ليلة وداع ميسي وراموس

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره كليرمون فوت، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب بارك دي برانس، في إطار منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي رسميا، عقب التعادل مع ستراسبورج بهدف لمثله في الجولة الماضية.

وتشهد مباراة اليوم الظهور الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس بقميص سان جيرمان، بعد تأكد رحيلهما بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل النادي الفرنسي في التوصل لاتفاق مع الثنائي حول تجديد العقود.

وقال كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كليرمون:" لقد حظيت بشرف تدريب “ميسي” أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، إنه شرف عظيم”.

وأضاف:" سيخوض ميسي آخر مباراة له في بارك دي برانس ضد كليرمون، وأتمنى أن يتم استقباله بأفضل طريقة ممكنة".

في المقابل، يطمح فريق كليرمون في خطف نقاط المباراة الثلاث من باريس سان جيرمان، لإنهاء الموسم في المركز الثامن.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة وبفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كليرمون فوت في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.