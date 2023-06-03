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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة عيد الأضحى.. صرف 1200 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا ، خلال انعقاده في جلسته الدورية لشهر مايو على صرف مكافأة اجادة بقيمة 1200 جنيه للعمالة المنتظمة بإدارة الجامعة، وجميع الكليات والوحدات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي وأفراد الأمن الإداري والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل.

وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 15 يوم بحد أقصى "800" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل"، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، أن هذا القرار بالموافقة على صرف المكافأة يأتي تقديراً لجهود كافة العاملين المبذولة أثناء فترة افتتاحات العديد من المشروعات التعليمية والبحثية والعلمية والطبية ، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا، فضلاً عن تقدم الجامعة في العديد التصنيفات العالمية، وتحسين المكانة الريادية للجامعة.

وأكد أن تحقيق جودة الحياة من خلال كافة أوجه الدعم جزء لا يتجزأ من مسئوليات الجامعة تجاه العاملين وأسرهم، مشيراً إلى أن هذه المكافأة تعد الثالثة منذ بدء شهر فبراير 2023.

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود ذكي المدن الجامعية والمستشفيات المجتمعية المدن الجامعية المشروعات التعليمية

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