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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة عيد الأضحى.. صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا خلال انعقاده الدوري لشهر مايو على صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل فئاتهم، وذلك تقديرا لجهودهم الإضافية وتواجدهم بعد أوقات العمل الرسمية على أن تصرف المكافأة من الرصيد الاستراتيجي لصندوق الخدمة التعليمية، بقيمة 2000 جنيه لعضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ و1500 جنيه للأستاذ المساعد و1000 جنيه للمدرس و500 جنيه لأعضاء الهيئة المعاونة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن هذا القرار بالموافقة على صرف المكافأة يأتي تقديراً لجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة المبذولة أثناء فترة افتتاحات العديد من المشروعات التعليمية والبحثية والعلمية والطبية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا، فضلاً عن تقدم الجامعة في العديد التصنيفات العالمية، ما كان له الأثر البالغ في الاشادة بجامعة طنطا خلال اجتماعات مناقشة موازنة العام المالي المقترحة للعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ في لجنة التعليم ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية.

أعضاء الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التصنيفات العالمية التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة المعاونة بالجامعة الدكتور محمود ذكي

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