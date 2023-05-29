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تعليم

عميد تجارة طنطا: رسالتي دعم أبنائي الباحثين وحمل الطفلة كان صدفة| خاص

عميد كلية التجارة
عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

أكد الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة بجامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم أن رسالته السعي الدؤوب لدعم كافة الباحثين ليلا ونهارا من أجل تأهيلهم للسوق العمل من خلال التدريب علي كافة الآليات الحديثة؛ لافتا أنه حمله "للطفلة" أثناء جولته الميدانية كانت صدفه مؤكدا بقوله "والله رأيت الطفله في إحدي الساحات أمام لجنة الامتحانات ولم أجد سوى حملها لحمايتها خاصة كونها بمفردها واكتشفت أنها ابنة باحثة " .

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وكشف عميد كلية التجارة أن كافة اللجان علي أتم الاستعداد لاستقبال كافة الطلاب مشيرا بقوله "ربنا يوفق جميع أبنائي وعليهم بالمذاكرة جيدا للبناء مستقبلهم " .


وكان  عميد كلية التجارة جامعة طنطا أجري  جولة ميدانية لتفقد سير  امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية دور يونيو 2023م  بكلية التجارة جامعة طنطا.

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وافاد  الدكتور هانى الشامى، أنه حال  مروره على الامتحانات اليوم لاحظ وجود طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7  شهور خارج اللجنة مع سيدة.

كما أفاد "الشامي" أنه قام بالاستفسار فعرفت أن والدتها  تقوم بالامتحان داخل اللجان ماجستير مهنى فقمت بحمل الطفلة حتى انتهاء الامتحان عرفانا وتقديرا للمرأة المصرية التى تصر على مواصلة دراستها.
 

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لفتة إنسانية من عميد تجارة طنطا لباحثة بالدراسات العليا في امتحانها


كما رافق عميد كلية التجارة خلال الجولة الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون لدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح خاطر المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات العليا المهنية.
كما اطمأن عميد الكلية خلال جولته على سير العملية الامتحانية وتطبيق تعليمات الامتحانات التي شددت عليها الجامعة بدون أية معوقات أو شكاوى، متمنيًا لجميع الدارسين النجاح والتفوق.

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الامتحانات النهائية التجارة الدراسات العليا امتحانات الدراسات العليا عميد كلية التجارة جامعة طنطا

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