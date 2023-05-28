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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعثة البنكين الدولي والأسيوي تتفقد مشروعات صرف صحي بقرى الغربية

صدى البلد

قامت بعثة  من البنك الدولي والبنك الآسيوي بزيارة لمحافظة الغربية، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الاولي والثانية، والجاري تنفيذه في 6 محافظات، هى: الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والمنوفية، والذى يهدف إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مما يضمن إستدامة جودة الخدمات وتعظيم الإستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.

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جاء ذلك عقب استقبال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لبعثة البنكين الدولي والأسيوي التي تقوم حاليا بمتابعة موقف تنفيذ الأعمال ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الاولي والثانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لدعم شركات المقاولات الوطنية وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ في مواقع العمل إن وجدت.

وبدأ مسئولو بعثة البنك الدولي والبنك الأسيوي  الزيارة بمحافظة الغربية، بتفقد أعمال  محطة معالجة كفر الساحل الجاري تنفيذها بطاقة مستقبلية 10000 م3/يوم من خلال إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال تكنولوجيا معالجة المياه في مصر وتقديم الحلول المتكاملة، حيث تقدمت الشركة المنفذة بعرض تفصيلي يوضح أنشطتها  داخل وخارج مصر وسابقة خبرتها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما أوضح ممثلو الشركة المجهودات المبذولة في مبادرة التصنيع المحلي والاعتماد على مصانعها في تصنيع جزء كبير من المهمات الكهروميكانيكية لتقليل الحاجة إلى الإستيراد من الخارج، مما  ساعدها في التغلب على معوقات إسترداد المهمات المطلوبة.

وأوضح مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، أن محطة معالجة كفر الساحل بالغربية تستهدف خدمة حوالي 15 ألف نسمة في 5 قرى (كفر خضر - كفر مسعود – كفر الساحل – الكرسا – كفر الشرفا)، ومجموعة من توابع تلك القرى، وقد بدأ تنفيذ المشروع خلال شهر يونيو 2022.

وفي ذات السياق، تفقد ممثلو البنك الدولي والبنك الأسيوي والوفد المرافق لهم، أعمال تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد بقريتي كفر خضر وكفر مسعود الجاري تنفيذها، كما عقد ممثلو البعثة  جلسات مع بعض المواطنين واللجان المحلية التى تم  تشكيلها لتمثل المجتمع، والتي تسهم فى دعم البرنامج بالقرى محل التنفيذ وتطبيق مبادىء المشاركة المجتمعية ومدى رضاء المواطنين عن تنفيذ الاعمال ومد الخدمات.

وخلال الزيارة أشاد ممثلو البعثة بالدور الواضح للمرأة فى تلك اللجان، وكذلك في المجتمع المصري بشكل عام، وتأثير ذلك بشكل خاص علي تحقيق النتائج بالبرنامج وتنفيذ المشروعات.

واختتم الوفد الزيارة بتوجيه الشكر لكافة الحضور علي الإنجاز الرائع في تنفيذ الأعمال والذي يعد نموذجاً يحتذي به جميع المشروعات الأخرى.

رافق البعثة في الزيارة مسئولو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية واستشاري إدارة البرنامج للمرحلة الثانية واستشاري دعم التنفيذ بالشركة، وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.

 

البنك الدولي البنك الآسيوي محافظة الغربية الصرف الصحى البنية التحتية

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