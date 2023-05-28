أخبار التعليم| لفتة إنسانية من عميد تجارة طنطا لباحثة بالدراسات العليا في امتحانها.. الوزارة تطبع 12 تنبيها عاجلا خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023| تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فصل الزيوت عن المياه المهدرة.. شراكة بحثية بين جامعتي طيبة التكنولوجية وأسيوط

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الاقصر، أن جامعتي طيبة التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، نشرتا بحثا دوليا في إحدى المجلات المتخصصة بدار نشر سبرنجر نيتشر العالمية ذات معامل تأثير 6.123، وتصنيف Q1 الفئة الأولى من حيث جودة الأبحاث، حول دراسة تكنولوجيا الأغشية المتقدمة التي تستخدم في فصل الزيوت عن المياه المهدرة في الصناعات المختلفة، بالاشتراك مع جامعات محلية رائدة، تنفيذا لتوجيهات رؤية مصر 2030 للتحالفات الإقليمية.

لفتة إنسانية من عميد تجارة طنطا لباحثة بالدراسات العليا في امتحانها

أجري الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة جامعة طنطا اليوم جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية دور يونيو 2023م بكلية التجارة جامعة طنطا.

رئيس جامعة عين شمس: أدوار المجلس البحثى تساعد على زيادة النشر الدولي

تستعد عدد من الجامعات المصرية لإنشاء مجالس علماء خاص بالجامعات في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعات ودورها التعليمي، بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

إحنا كدا هندّمر| متخصص يرد على فزع رواد السوشيال من بقع الشمس السوداء

انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا العديد من الصور والفيديوهات تساءل الرواد بشأنها عن ظهور نقط سوداء على الشمس كما قال البعض إن تلك النقاط حجمها أكبر من حجم الكرة الأرضية كلها وتملّك الخوف عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل، معتقدين ان هذا الأمر سوف يجلب دمارا كبيرا على البشر على الأرض وأنه سوف يتسبب فى العديد من المشكلات والأزمات.

آثار القاهرة تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التكدس في الامتحانات

أنطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023 بكليات جامعة القاهرة ، وذلك مع الحفاظ على التعليمات التى أطلقتها الكليات للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم ودون حدوث أى مشكلات تواجهه الطلاب ، أطلقت عدد من الكليات مواعيد امتحانات المقررات الإضافية.

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التربية والحقوق

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التربية والحقوق.

التعليم تطبع 12 تنبيها عاجلا خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023| تفاصيل

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة تكشف عن تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .

قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، أنه في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم داخل احدى لجان محافظة قنا بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.