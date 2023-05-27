آثار القاهرة تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التكدس في الامتحانات

أنطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023 بكليات جامعة القاهرة ، وذلك مع الحفاظ على التعليمات التى أطلقتها الكليات للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم ودون حدوث أى مشكلات تواجهه الطلاب ، أطلقت عدد من الكليات مواعيد امتحانات المقررات الإضافية.

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه قد أنطلق اليوم اول ايام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب حيث ادي طلاب الفرقة الأولي عربي وشعبة إنجليزية وبرامج خاصة الامتحان في الفترة الصباحية، بينما ادي طلاب الفرقة الثانية عربي وشعبة إنجليزية وبرامج خاصة الامتحان في الفترة الوسطي، وقد ادي طلاب الدراسات العليا دبلومات وماجستير ودكتوراة امتحاناتهم في الفترة المسائية.

واكد علي انه قد تم مرعاة توزيع الطلاب علي فترات زمانية لمنع التكدس والازدحام مع التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول الموبايل الي اللجان ومرت الامتحانات في هدوء وسلام بدون اي مشكلات.

واضاف أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف فضلا عن سؤال حل المشكلات مع أسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة.

وعلى جانب آخر نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض الطويلة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 15 كلية، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مؤكدًا حرص الجامعة علي فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية من أجل تنمية شخصية الطلاب، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة ولادة في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وطلابها هم من سيقودون مصر مستقبلًا.