تمريض القاهرة: منع دخول الطلاب لجان الامتحانات بالساعة الذكية

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة عددا من التعليمات الهامة للطلاب، والتي يجب عليهم الالتزام بها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الجامعى 2022/2023.

وأوضحت الدكتورة فاطمة عامر، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، أنه يحظر على الطلاب دخول قاعات الامتحان بالموبايل وبالساعات الذكية، كما يمنع أيضا الدخول بسماعات الأذن، وفى حالة ضبط أى من هذه الأشياء مع الطالب يعتبر شروعا في غش.

وقالت عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، إنه لن يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بدون إثبات الشخصية (بطاقة - كارنيه - جواز سفر)، كما لن يسمح بدخول الطلاب إلى قاعات الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بداية وقت الامتحان.

على جانب آخر ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، وذلك في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية، وأدار الندوة الدكتور رضوان السيد.

وقال الخشت، إن مفهوم الدولة الوطنية ليس بمعزل عن ضرورة تأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تأسيس خطاب ديني جديد لا يعني إنشاء دين جديد بل العودة إلى المنابع الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة في ضوء العقل النقدي المنضبط، وأن الخطاب الديني ليس هو الدين، فالدين إلهي مقدس بينما الخطاب الديني هو خطاب بشري لأن تعريف الخطاب الديني يبين أنه الكلام البشري المكتوب أو الشفهي عن الدين، في ضوء سياق ثقافي اجتماعي اقتصادي معين في فترة زمنية معينة ، انه هو ما يفهمه العلماء والناس ويكتبونه أو يقولونه أو يتصرفون طبقا له، وهو طريقة فهمنا للدين وتعبيرنا عنه شفاهية أو كتابة أو فعلا، مؤكدًا أن الغرض من تأسيس خطاب ديني جديد هو إصلاح عقول وأحوال الناس في ظل الدولة الوطنية.