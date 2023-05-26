عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة: منع دخول الطلاب لجان الامتحانات بالساعة الذكية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة عددا من التعليمات الهامة للطلاب، والتي يجب عليهم الالتزام بها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الجامعى 2022/2023.

وأوضحت الدكتورة فاطمة عامر، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، أنه يحظر على الطلاب دخول قاعات الامتحان بالموبايل وبالساعات الذكية، كما يمنع أيضا الدخول بسماعات الأذن، وفى حالة ضبط أى من هذه الأشياء مع الطالب يعتبر شروعا في غش.

وقالت عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، إنه لن يسمح للطالب بالدخول إلى قاعة الامتحان بدون إثبات الشخصية (بطاقة - كارنيه - جواز سفر)، كما لن يسمح بدخول الطلاب إلى قاعات الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بداية وقت الامتحان.

مركز جامعة القاهرة للغات يقدم دورات تدريبية للأطفال

على جانب آخر ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، وذلك في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية، وأدار الندوة الدكتور رضوان السيد.

وقال الخشت، إن مفهوم الدولة الوطنية ليس بمعزل عن ضرورة تأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تأسيس خطاب ديني جديد لا يعني إنشاء دين جديد بل العودة إلى المنابع الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة في ضوء العقل النقدي المنضبط، وأن الخطاب الديني ليس هو الدين، فالدين إلهي مقدس  بينما الخطاب الديني هو خطاب بشري لأن تعريف  الخطاب الديني يبين أنه الكلام البشري المكتوب أو الشفهي عن الدين،  في ضوء سياق ثقافي اجتماعي اقتصادي معين في فترة زمنية معينة ، انه هو  ما يفهمه العلماء والناس ويكتبونه أو يقولونه أو يتصرفون طبقا له، وهو طريقة فهمنا للدين وتعبيرنا عنه شفاهية أو كتابة أو فعلا، مؤكدًا أن الغرض من تأسيس خطاب ديني جديد هو إصلاح عقول وأحوال الناس في ظل الدولة الوطنية.

امتحانات امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية التمريض جامعة القاهرة جامعة القاهرة التمريض جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

ترشيحاتنا

خرق جديد لـ هدنة جدة .. تطورات خطيرة تؤزّم المشهد في السودان

فيديو أثار الجدل| كيف عادت سمكة مجمدة إلى الحياة بعد رجوعها للمياه؟

حسام موافى يكشف عن أول أعراض الإصابة بالسكر .. فيديو

بيان شديد اللهجة من فلسطين بسبب انتهاكات قوات الاحتلال

قذيفة صاروخية.. أفشة يحرز هدف الأهلي الأول في شباك طلائع الجيش

هتراسل أي حد على WhatsApp من غير رقم موبايله.. ميزة ثورية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

قرينا الفاتحة .. أجمل إطلالات البلوجر سارة بعد تصدرها التريند

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف

فيديو

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ