مركز جامعة القاهرة للغات يقدم دورات تدريبية للأطفال

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

تتضمن الدورات تعليم المفردات والقواعد الأساسية للغة الإنجليزية، وتحسين مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، يتم تدريس اللغة الإنجليزية بأساليب حديثة ومبتكرة، مثل الأنشطة التعليمية والألعاب، حيث تقام الدورات في أجواء مرحة وتفاعلية تشجع الأطفال على التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض.

يعد مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يفتح المركز الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.

جامعة القاهرة

على جانب آخر ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة كاشفة لرؤى فكرية معاصرة حول بناء الدولة الوطنية وارتباطها بتأسيس خطاب دينى جديد، وذلك في ندوة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمثقفين الإماراتيين، وبعض رؤساء الجامعات الإماراتية، وأدار الندوة الدكتور رضوان السيد.

وقال الخشت، إن مفهوم الدولة الوطنية ليس بمعزل عن ضرورة تأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تأسيس خطاب ديني جديد لا يعني إنشاء دين جديد بل العودة إلى المنابع الأصلية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة في ضوء العقل النقدي المنضبط، وأن الخطاب الديني ليس هو الدين، فالدين إلهي مقدس بينما الخطاب الديني هو خطاب بشري لأن تعريف الخطاب الديني يبين أنه الكلام البشري المكتوب أو الشفهي عن الدين، في ضوء سياق ثقافي اجتماعي اقتصادي معين في فترة زمنية معينة ، انه هو ما يفهمه العلماء والناس ويكتبونه أو يقولونه أو يتصرفون طبقا له، وهو طريقة فهمنا للدين وتعبيرنا عنه شفاهية أو كتابة أو فعلا، مؤكدًا أن الغرض من تأسيس خطاب ديني جديد هو إصلاح عقول وأحوال الناس في ظل الدولة الوطنية.