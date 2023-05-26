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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الذكاء الاصطناعي | عميد حاسبات حلوان يحاضر في معرض أبوظبي للكتاب

أسامة إمام
أسامة إمام

يحاضر اليوم الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، في معرِض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري على أرض المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي في موضوع مستقبل الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى تماشيا مع الثورة التكنولوجية العالمية في مجال النشر الإليكتروني.

محاضرة إمام تأتي تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر" بحضور كبار صناعة النشر والصناعات الإبداعية والمُنتمين لهذا القطاع للاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذا السوق الواعد ومناقشة أولوياته الأساسية وعدد من أبرز ضيوف المعرض الذي اطَّلعوا على أنشطة وأهداف وفعاليات وإصداراته الحديثة. 

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يفعل أي شيء إلا الوصول إلى روح ونكهة الكاتب مثلا لا يستطيع أن يصل لروح ولا هوية نجيب محفوظ في رواية بين القصرين وعلى الجميع الالتزام بأخلاقيات المهنة فالذكاء الاصطناعي يحدد نسبة الاقتباس.

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب مِنبر ومنصة إقليمية ودولية رائدة، تُمثل مظلة رئيسية تجمع سنوياً أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية. يُوفَّر المعرض فرصاً واعدة للمُنتمين لهذا القطاع لعقد شراكات جديدة والاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذا السوق الواعد.

انطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب من بدايته، تحت اسم "معرض الكتاب الإسلامي"، في عام 1981، تحقيقاً لرؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد انطلاقة المعرض على أن التعليم والثقافة هما الدعامتان الأساسيتان لبناء دولة قوية متطورة، بجانب تطوير علاقات دولية، ومَد جسور التواصل بين مختلف دول العالم، حيث شكَّل المعرض حافزاً لتأسيس نقطة إلتقاء وسوق لدور النشر في العالم العربي.

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