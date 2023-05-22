عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة القاهرة: انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل ونوفر جميع وسائل الراحة للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، على أن أن الكلية اعتمدت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/2023، كما تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا.

وأشار عبد السلام أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات 29 مايو، مشيرا إلى أنه عقد الامتحانات سيكون حضوريا بالكلية داخل القاعات المخصصة للاختبارات بالكلية.

واضاف عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية تحرص علي توفير جميع وسائل الراحة للطلاب لأداء الطلاب الاختبارات بدون أى مشاكل تؤثر على سير عملية الامتحانات وانه قد تم اجراء مراجعة لقاعات الامتحانات والمدرجات التى سيؤدى الطلاب بها الامتحانات وذلك لعمل الصيانة اللازمة سواء لمقاعد الطلاب أو وسائل التهوية بالقاعات.

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات.. 39 يوما يفصلنا عنه وتلك هي الإجازات

وعلي جانب آخر نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، دورة تدريبية بعنوان "معلم الظل"، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود الدولة المصرية في تطوير العملية التعليمية والتربوية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن دورة "معلم الظل" تستهدف تحديد خطوات دمج الطالب في البيئة المدرسية العادية مع معلم الظل "المساند"، والتعرف على الأطفال داخل الفصل وخارجه وملاحظتهم وتقييمهم، وإعداد خطة التعامل مع التلميذ، والصعوبات التي قد يواجهها معلم الظل خلال مرافقة التلميذ داخل المدرسة، والصفات التي يجب أن يتسم بها معلم الظل.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية تُساهم في إعداد کوادر جديدة من المعلمين والباحثين المتميزين والمؤهلين مهنيًا والقادرين على إثراء العلم والمعرفة، وبالتالي تُمثل قاعدة الارتکاز في النهوض بالتعليم من خلال معالجتها للقضايا والمشکلات التربوية بالمؤسسات التعليمية، بما يُحقق النمو والتطور الدائمين في طرق أداء مهنة التعليم والتغلب على أي تحديات قد تواجه العملية التعليمية، مؤكدًا أن المعلم يُمثل العنصر الرئيسي في تطوير التعليم.

كلية الزراعة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة الامتحانات مراجعة لقاعات الامتحانات مراجعة لقاعات الامتحانات والمدرجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزير التعليم لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

قمة خارج الكوكب .. اجتماع سعودي إماراتي فى الفضاء |شاهد

أرجو قبول سؤالي .. منة شلبي توجه طلبًا لـ مهرجان القاهرة السينمائي

وزير الكهرباء : محطات سيمنز حوّلت مصر من أزمة طاقة لدولة مصدّرة

استعدادا لعيد الأضحى.. الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق

احصل على ثواب الحج دون الذهاب لأداء الفريضة .. أزهري يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

فيديو

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ