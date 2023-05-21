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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات.. 39 يوما يفصلنا عنه وتلك هي الإجازات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ينتظر المصريون بفارع الصبر عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”، ويعد سؤال متي مواعيد العيد الكبير ووقفة عرفات منتشرا بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات يفصلنا عنه 39 يوما وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد الموافق 21 مايو هو أول أيام شهر ذو القعدة.

عيد الأضحى المبارك

يبدأ عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 ذو الحجة (الشهر الـ12 والأخير في السنة الهجرية)، أي مباشرة بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذو الحجة، ويمتد لأربعة أيام (أي حتى 13 ذو الحجة).

عيد الأضحى المبارك

ومن المرتقب أن يتم الإعلان وشرعا وبشكل رسمي عن عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة خلال 4 أسابيع مقبلة، ويبحث الموظفون عن أيام إجازة عيد الأضحي، كما يبحث الحجاج عن موعد عيد الأضحي للاستعداد لشد الرحال لأداء مناسك الحج.

مواعيد استطلاع هلال ذو الحجة 

وتستطلع لجان دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الأحد 16 يونيو 2023 من خلال عدة لجان متخصصة.

يحتفل المسلمون بـ عيد الأضحى المبارك أو “العيد الكبير” بعد أن تستطيع السعودية استطلاع هلال بداية شهر ذي الحجة في 29 ذي القعدة من كل عام، وتلتزم الدول الإسلامية بموعد بداية شهر ذي الحجة كما تراه السعودية لارتباطه بأداء الحج و أركانه.

مواعيد عيد الأضحى فى مصر 

ووفقا للدليل الفلكي الذي تم إعداده عن طريق الحسابات الفلكية التي أعدها قسم أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن مواعيد أول أيام عيد الأضحي 2023 أو “العيد الكبير” سوف تكون الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وبهذا اننا نبعد عن مواعيد عيد الأضحي 2023، 39 يوما وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وأشار الدليل الفلكي إلي أن مواعيد وقفة عيد الأضحي 2023 ووقفة عرفات الموافقة سوف تكون 9 من شهر ذي الحجة 1444 يوم الثلاثاء 27 يونيو، وأن غرة شهر ذي الحجة سوف تكون يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

العيد 

وأوضح معهد الفلك إلي أن هلال عيد الأضحي (هلال شهر ذي الحجة) يبقي في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الأحد 18 يونيو وهو يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في السماء لمدة تتراوح ما بين 31 - 37 دقيقة، وبناء علي ذلك تكون:

• و تكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الأثنين 19/6/2023م.

• وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م.

• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م.

إجازات شهر يونيو 

وتشمل إجازات شهر يونيو 2023 إجازة يوم وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استكمال إجازة العيد في أول أيام شهر يوليو 2023.

إجازة عيد الأضحى 

ومن المقرر، ترحيل إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو إلى ثاني أيام شهر يوليو المقبل، نظرًا لتزامنها مع إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

ويحل عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو، على أن تبدأ إجازته على النحو التالي:

- الثلاثاء 28 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

- الأحد 2 يوليو، إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو 2023.

صيام ذي الحجة

ويبدأ المسلمون صيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة منذ اليوم الأول من الشهر، والذي سيوافق العام الجاري يوم 19 من شهر يونيو المقبل.

وللتسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة فضل كبير، «وفق ما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي»، مضيفة: يستحب للمسلمين الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير خلالها، إذ يُضاعف العمل في هذه الأيام.

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