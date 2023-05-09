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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

عيد الأضحي
عيد الأضحي

أقل من 51 يوم تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”، ويعد سؤال متي مواعيد العيد الكبير متنشر بصورة كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي حيث يبحث الموظفون عن أيام اجازة عيد الأضحي، كما يبحث الحجاج عن موعد عيد الأضحي للاستعداد لشد الرحال لآداء مناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”

بدأ العد التنازلى وإقتراب موعد عيد الأضحى في مصر حيث يفصلنا عنه 7 أسابيع، ويرتبط عيد الأضحى عند المسلمين في شتى بقاع العالم بالسعادة والاحتفال بمناسبة دينية لها أثر عظيم في قلوبهم، حيث يتم تجهيزات أضحية العيد والتي تعد أبرز السمات المميزة لـ عيد الأضحى، ولذلك يتساءل العديد عن موعد عيد الاضحي في مصر 2023 ووقفة عرفات.

 عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”، من الناحية الفلكية،  في حين يبقي الموقف النهائي للموعد وفقا لرؤية هلال شهر ذو الحجة من جانب المملكة العربية السعودية، إذ إنّها الجهة الوحيدة لإعلان موعيد عيد الأضحي شرعا، بسبب تحديد يوم وقفة عرفات وصعود الحجيج على جبل عرفات.

أول أيام عيد الأضحي 2023

ووفقا للدليل الفلكي الذي تم إعداده عن طريق الحسابات الفلكية التي أعدها قسم ابحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد أول أيام عيد الأضحي 2023 أو “العيد الكبير” سوف تكون الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وبهذا اننا نبعد عن مواعيد عيد الأضحي 2023، 51 يوما وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية هذا العام، حيث سيحدث الاقتران يوم الأحد وبذلك يكون غرة شهر ذي الحجة سوف تكون يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

واشار الدليل الفلكي إلي أن مواعيد وقفة عيد الأضحي 2023 ووقفة عرفات الموافقة سوف تكون 9 من شهر ذي الحجة 1444 يوم الثلاثاء 27 يونيو، تأتي غرة شهر ذي الحجة 1444هـ يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 م، بينما يكون يوم وقفة عرفات 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ليكون موعد عيد الأضحى المبارك 10 ذو الحجة 1444 هـ الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023

وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، يحصل موظفو القطاع العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 على 5 أيام كـ إجازة رسمية، والتى يستغلها المواطنين في السفر التنزه وقضاء العطلة الصيفية قبل إنتهاء الإجازة الرسمية، وتتمثل إجازة عيد الأضحى 2023 كالتالى:

ووفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تأتي إجازة عيد الأضحى 2023 على هذا النحو:

إجازة وقفة عيد الأضحى - يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

إجازة أول أيام عيد الأضحى - يوم الأربعاء 28 يونيو 2023

إجازة ثاني أيام عيد الأضحى - يوم الخميس 29 يونيو 2023

إجازة ثالث أيام عيد الأضحى - يوم الجمعة 30 يونيو 2023

إجازة رابع أيام عيد الأضحى - يوم السبت 1 يوليو 2023

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