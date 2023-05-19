استطلاع هلال ذو القعدة الآن

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال ذو القعدة بث مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية الذي قد صامت رمضان 29 هلال شهر ذو القعدة اليوم بينما تستطلع الدول الذي صامت رمضان 30 يومآ فستخرج لرؤية غدآ.

رؤية هلال ذو القعدة بث مباشر الآن

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة ودار الإفتاء المصرية هلال شهر ذو القعدة، من خلال لجانها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

تحري رؤية هلال شهر ذو القعدة 1444هـ من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وذلك لتحديد الإيام المتبقية علي مواعيد عيد الإضحي ويوم وقفة عرفات 2023، وكانت قد اختلفت بعض الدول العربية في استطلاع هلال شهر شوال لهذا العام، مما أدى إلى أن بعض الدول صامت رمضان 29 يوما، مثل مصر والسعودية والامارات، بينما دول أخرى مثل عمان والمغرب صامت 30 يوما، ولكن يرجح أن تتفق الدول العربية في غرة ذي القعدة هذه المره وذلك اعتمادآ علي الحسابات الفلكية.

هلال ذو القعدة بث مباشر

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يولد هلال شهر ذو القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية).

وأوضح الدكتور القاضي عبر بيان رسمي أن الهلال الجديد(هلال شهر ذو القعدة ) لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية، وأنه ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة)، أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.

• وبذلك يكون يوم السبت 20/5/2023م هو المتمم لشهـر شوال 1444هـ .

• و بذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 21/5/2023م.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، نتيجة رؤية هلال شهر ذي القعدة، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 29 شوال، من خلال منشورات عبر للصفحات والحسابات الرسمية لدار الإفتاء المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبإجراء رؤية هلال شهر ذي القعدة، فإنه إما أن تتم رؤية الهلال؛ وعليه؛ يكون غدا السبت الموافق 20 مايو 2023، هو أول أيام شهر ذي القعدة، وبهذا يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، 40 يومًا فقط.

وإما أن لا تتم رؤية هلال شهر ذي القعدة، وبهذا تكون غرة الشهر يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، ويفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، 41 يومًا.

بينما أعلنت الجمعية الفلكية بجدة بإنه سوف يتم إستطلاع هلال شهر ذوالقعدة 1444هـ اليوم الجمعة 29 شوال الموافق 19 مايو 2023م .

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيغرب من افق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 شوال 1444 الموافق 19 مايو 2023 (يوم التحري) عند الساعة 06:51 مساءً سيتبع ذلك وصوله منزلة الإقتران عند الساعة 06:53 مساءً ثم ستغرب الشمس عند الساعة 06:54 مساءً وعليه فإن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب "مستحيلة" لأنه غير موجود فوق الأفق بعد غروب الشمس.

الاقتران أحد منازل القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون الفرصة مهيأة اليوم التالي.

في يوم السبت 30 شوال 1444 الموافق 20 مايو 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:54 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (10) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة واضاءته (1.0 %) وستكون رؤيته "ممكنة" بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وسيغرب عند الساعة 07:50 مساءً بعد ( 56 دقيقة) من غروب الشمس.