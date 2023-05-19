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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية ودار الإفتاء يستطلعان هلال ذي القعدة

استطلاع هلال
استطلاع هلال

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة ودار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي القعدة، من خلال لجانها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

من المقرر أن يقوم معهد الفلك اليوم بـ استطلاع هلال شهر ذي القعدة 1444، من خلال لجان المعهد مع غروب الشمس، حيث تعد لجنة مرصد حلوان اللجنة الرئيسية التي تقوم بتجميع معلومات استطلاع هلال ذو القعدة وإرسالها الى مفتي الجمهورية  لتحديد مواعيد أول أيام الشهر الهجري.

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء،  بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يولد هلال شهر ذو القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية).

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وتجري دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر ذي القعدة، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي من المنتظر أن تبلغها إما ثبوت رؤية هلال الشهر الهجري أو عدمه.

ومن المقرر  أن تعلن دار الإفتاء المصرية، نتيجة رؤية هلال شهر ذي القعدة، بعد غروب شمس يوم غد الجمعة الموافق 29 شوال، من خلال منشورات عبر للصفحات والحسابات الرسمية لدار الإفتاء المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبإجراء رؤية هلال شهر ذي القعدة، فإنه إما أن تتم رؤية الهلال؛ وعليه؛ يكون السبت المقبل الموافق 20 مايو 2023، هو أول أيام شهر ذي القعدة، وبهذا يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، 40 يومًا فقط.

وإما أن لا تتم رؤية هلال شهر ذي القعدة، وبهذا تكون غرة الشهر يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، ويفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، 41 يومًا.

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