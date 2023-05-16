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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التجارة جامعة القاهرة تبدأ امتحانات البكالوريوس الخميس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب البكالوريوس للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى ١٨ مايو القادم ، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضوريا حسب الجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية .

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جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة نجلاء رأفت بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الآداب، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت العميدة الجديدة، إلى ضرورة إحداث تقدم كبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية بهدف تطويرها، مشيرًا إلى أن كلية الآداب بما تمتلكه من أقسام متميزة علميًا هي ركيزة تنفيذ ذلك المشروع بما لديها من خبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه يجب أن تعالج مقترحات المشروعات البحثية القضايا القومية ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتتناول تطوير الدراسات الإسلامية والأدبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع مراعاة خطط الدولة، والخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة ، وخطة الجامعة الاستراتيجية ، وتخدم مؤسسات الدولة، وتقدم روشتة لعلاج مختلف التحديات القومية التي تواجه مصر.

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