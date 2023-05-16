المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة يعقد المؤتمر السنوي 24 مايو

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة المؤتمر العلمي السنوي للمعهد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعنوان "ملتقى الأفكار" الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ بالمعهد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور چالة العزب عميد المعهد.

ويأتي المؤتمر العلمى السنوى للمعهد لتدارس ومناقشة كافة العمليات التعليمية والبحثية والخدمية بالمعهد. ويتنبى المؤتمر توطين البحث العلمي لخدمة متطلبات الأطراف المجتمعية المختلفة بدء من المواطن المصري وحتى استخدامات الليزر المختلفة في الطب البشري وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصيدلية والزراعة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار ٢٠٣٠.

ونظرا للطبيعة البينية بالأقسام العلمية بالمعهد تتقاطع اهداف الخطة الاستراتيجية البحثية بالمعهد مع العديد من اهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ويقوم المؤتمر بعرض أنشطة المعهد المختلفة وتقييم الخطة الاستراتيجية البحثية للمعهد والنظر في النظر في تطوير البرامج التعليمية والخدمات المقدمة من المعهد.

ويهدف المؤتمر إلى طرح أفكار الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية والتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الأطراف المجتمعية والخدمية والوقوف على الحلول العلمية التي تطوع البحث العلمي لخدمة مطالب المجتمع واحتياجاته المتطورة والمستحدثة.

ويسعى "ملتقى الأفكار" إلى فتح الحوار بين الاطراف المختلفة وتوطيد وتجديد الثقة بين الجهات العلمية والبحثية والمؤسسات الصناعية والخدمية بالدولة من اجل الارتقاء بالمواطن المصري ورفع شأن الدولة المصرية.