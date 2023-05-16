هل ينتهي العالم اليوم؟! القصة الكاملة لاقتراب كوكب JD2 من الأرض.. وهذا رد البحوث الفلكية

البحوث الفلكية عن أنباء اصطدام كويكب بالكرة الأرضية:

لا يشكل خطر علينا

كويكب بحجم ساعة بيج بن

هناك دراسة مستمرة للكويكبات التي تدور حول الأرض





شهدت الساعات القليلة الماضية، الكثير من الأخبار التي انتشرت على منصات التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا عن قرب اصطدام كويكب 2023 JD2 بالكرة الأرضية لينهي على أى مظاهر الحياة على الأرض وتفني البشرية من بعده.

ويتردد من حين إلي آخر أخبار كثيرة عن اصطدام كويكب بالكرة الأرضية وإنه سوف يتسبب في الكثير من الدمار والهلاك لجميع سكان الأرض، ويتم الترويج من تلك الإخبار علي مواقع التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا)، ويقوم أصحاب نظريات نهاية العالم وقيام الساعة بتسليط الضوء بشكل كبير علي تلك الأخبار.

وحذر علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، من مرور كويكب بحجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن، بالقرب من الأرض اليوم 16 مايو، على بعد 3.4 مليون ميل (5.4 مليون كم)، وفي حين أن هذا قد يبدو بعيدا، إلا أن ناسا تصنفه على أنه نهج "قريب من الأرض"، بل وتقول إن هذا الكويكب "يحتمل أن يكون خطيرا".

وحول هذا الأمر، قال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الأخبار المتداولة بشأن الاصطدام كويكب بالكرة الأرضية خاطئة، وأنه لا يوجد أى خطر من اصطدام كويكب بكوكب الأرض، وأن كوكب الأرض يحيط به أجرام سماوية كثيرة داخل المجموعة الشمسية وخارجها.

وأضاف شاكر أن هناك أجسام كثيرة تسبح في الفضاء منها حجمها كبير، وأخرى صغيرة، وأن مرور مثل هذه الكويكبات ليست أمراً نادر الحدوث، وأن كل منها في مدار خاص بها.

ومن جانبه، كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم 16 مايو 2023 الساعة 19:52 بتوقيت جنرينتش كما نشرت وكالة ناسا وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الارض.

وأكد القاضي علي أن الكويكب الذي يمر بجوار الأرض لم يصدم بها ولا يشكل أي تهديد علي البشر، وإنه سوف يمر بشكل آمن تماما ولا يمثل أى خطورة على سكان الآرض.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الكويكب الذي يمر بجوار الأرض خلال الساعات القادمة وبحجم ساعة بج بن ويعرف باسم كويكب JD2 2023 وأبعاده بحجم ساعة بج بن سوف يمر بالقرب من الأرض وعلى مسافة 0.03 وحدة فلكية (أى حوالى 4500000 كم ) وبسرعة حوالى 46900 كم /الساعة وهو خافت جدا ويصل لمعانه ألى القدر 23، مشيرآ إلي أن مدار الكويكب من النوع ابوللو حيث يتقاطع مداره حول الشمس مع مدار الارض حول الشمس ويمر على ارتفاع 19 درجة).

وأوضح أن كوكب الأرض يحيط به أجرام سماوية كثيرة داخل المجموعة الشمسية وخارجها، هناك أجسام كثيرة تسبح في الفضاء منها حجمها كبير، وأخرى صغيرة كل منها في مدار خاص بها.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه دائما ما تكون تلك الأجرام السماوية والكويكبات والمذنبات والأجسام الفضائية، علي بعد كبير للغاية من الكرة الأرضية حيث تبعد تلك الأجسام الفضائية علي بعد مرتين إلي ثلاث مرات من المسافة بين الأرض والقمر ولذلك فهي مسافة آمنة للغاية علينا نحن البشر في كوكب الأرض، وأننا وفي المعهد نحرص دائمآ علي الرد علي جميع ما يشاع من أخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وخاصة أن كثير من المعلومات التي تخرج تكون غير دقيقة.