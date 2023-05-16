البحوث الفلكية توضح حقيقة اقتراب كويكب ضخم يصطدم بالأرض

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم خلال الساعات القادمة، والتي كانت أعلنته عنه وكالة ناسا.

وكتب المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حقيقة اقتراب كويكب من الأرض اليوم 16 مايو 2023 الساعة 19:52 بتوقيت جنرينتش كما نشرت وكالة ناسا وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الارض.

وأشار المعهد أن الكويكب الذي يمر بجوار الأرض خلال الساعات القادمة وبحجم ساعة بج بن ( يعرف باسم كويكب JD2 2023 وابعاده يحجم ساعة بج بن سوف يمر بالقرب من الأرض وعلى مسافة 0.03 وحدة فلكية (اى حوالى 4500000 كم ) وبسرعة حوالى 46900 كم /الساعة وهو خافت جدا ويصل لمعانه الى القدر 23

ويصنف مدار الكويكب من النوع ابوللو حيث يتقاطع مداره حول الشمس مع مدار الارض حول الشمس ويمر على ارتفاع 19 درجة)

وأكد المعهد علي أن الكويكب الذي يمر بجوار الأرض لم يصدم بها ولا بشكل اي تهديد علي البشر( وبهذا يمر بشكل آمن تماما ولايمثل اى خطورة على سكان الآرض).