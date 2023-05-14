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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رسميا البحوث الفلكية تعلن عن أول أيام شهر ذو القعدة

صدى البلد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد بداية شهر ذو القعدة، ومواعيد ولادة هلال شهر ذو القعدة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم  بإعدادها  .

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء،  بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يولد هلال شهر ذو القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية).

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وأوضح الدكتور القاضي عبر بيان رسمي أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية، وأنه ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة)، أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.
• وبذلك يكون يوم السبت 20/5/2023م هو المتمم لشهـر شوال 1444هـ . 
• و بذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 21/5/2023م.

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