بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

تسود البلاد أجواء ترابية شديدة ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن الطقس اليوم، ويعتقد الجميع أننا قد بدأنا فصل الصيف، ولكن الحقيقة إننا نعيش حاليا في فصل الربيع والذي يسبق فصل الصيف.

بداية فصل الصيف 2023

وبدأ الجميع من محبي فصل الصيف والباحثين عن قضاء إجازة والاستمتاع في أجواء المصيف في السؤال عن متى مواعيد بداية فصل الصيف ، خاصة مع تقلب درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، أنه يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2023، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من شهر ويبدأ فصل الصيف رسميًا.

ويتميز فصل الصيف بأن النهار اكثر طولًا والطقس اكثر حرارة، ولجميع فصول السنة مواقيت فلكية لذا يحرص البعض على معرفة وقت ابتداء الفصل بالتحديد للاستعداد لقدومه، وتمثل بداية فصل الصيف 2023 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن فصل الربيع قد بدأ يوم الاثنين 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، وعلى هذا فإن بداية الصيف ستكون من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 وطوله 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.

ويعتبر يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت يمثل ذروة فصل الشتاء فلكيا وحدوث الانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

وأوضحت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه في يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم أيضًا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية خط عرض 6633 فأكثر شمالًا، ويظل النهار لمدة 24 ساعة.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 20%.