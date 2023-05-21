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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ظاهرة فلكية فريدة..

سماء مصر تشهد تواجد القمر بجوار كوكب الزهرة والمريخ والنجم بولوكس

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

تتزين سماء مصر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، بظاهرة فلكية مميزة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمين، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: “إننا على موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمين على مدار يومين الثلاثاء والأربعاء الموافق 23 - 24 مايو”.

وأضاف "تادرس": “إننا نرى القمر مقترنا مع القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمين، حيث نراهم متجاورين في سماء مصر ونراهم بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل”.

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وأشار رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمين سوف يتوسط المسافة بين الزهرة والمريخ، ويكون القمر أقرب إلى الزهرة يوم 23، ثم أقرب الى المريخ يوم 24، ويبدأ المشهد في الغروب بعد الحادية عشرة مساءً تقريبا .

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ولفت إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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