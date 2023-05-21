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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم منحا لطلاب المدارس الحكومية.. تفاصيل

صدى البلد

تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منحا دراسية لطلاب المدارس الحكومية المصريين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال برنامج رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعية المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

 

تقوم الجامعة بإدارة وتنفيذ برنامجي المنح واللذين يقدمان منحا دراسية جامعية لحوالي 250 طالب وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2023-2024، من خلال البرنامجين، يمكن للطلاب الدراسة بالعديد من الجامعات ومن ضمنها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات أخرى مصرية حكومية، وغير حكومية وجامعات خاصة.

وأوضحت الجامعة عبر بيان رسمي لها أنها على مدار تسع سنوات من 2022-2031، سيقدم برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 700 فرصة للحصول على درجات جامعية ومجموعة كبيرة من التدريبات المهنية والدراسات العليا للطلاب المصريين والمهنيين في منتصف حياتهم المهنية. 

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ويهدف برنامج رواد وعلماء مصر إلى بناء وتطوير قدرات مجموعة متعددة التخصصات من الجهات العامة والخاصة والأكاديمية، تقول أمال موافي، مدير برنامج رواد وعلماء مصر: "نطمح من خلال هذا البرنامج إلى دعم وتعزيز قوة عمل شاملة وقادرة من شأنها رفع كفاءة القطاعات الحيوية اللازمة للنمو الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل خاص على التمثيل الجغرافي وإدماج النساء والأشخاص ذوي الإعاقة."

 

يقدم برنامج المنح الجامعية منحا دراسية جامعية لما يقرب من 140 طالب وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2023-2024 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فحسب، بل أيضا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة.

 

 أعرب إيهاب عبد الله، القائم بأعمال مدير برنامج المنح الجامعية: عن سعادته باستقبال الدفعة الرابعة المتقدمة لبرنامج المنح الجامعية، وقال: "منذ عام 2020، اجتذب البرنامج أفضل طلاب المدارس الحكومية لدراسة المياه، والطاقة، والزراعة، والكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهي من المجالات التي ستدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر."

 

يهدف برنامج رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعية إلى دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية ذوي الإمكانات الأكاديمية الاستثنائية للحصول على فرص دراسية أفضل، بالإضافة إلى زيادة فرصهم في الحصول على التعليم الجامعي باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة القائم على الرسوم. 

كما يركز البرنامجان على الدراسة بالجامعات في مجالات تغير المناخ، والمياه، والطاقة، والزراعة والتمريض.، بالإضافة إلى ما يوفره البرنامجان من فرص تعليمية متميز، سيتمكن الطلاب من التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية، والحصول على الاستشارات المهنية، وفرصة الدراسة لمدة فصل دراسي أو صيفي واحد في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على خدمات التوظيف والتدريب من أجل إحداث تنمية شاملة للشخصية والمهارات وذلك لبناء جيل من قادة ودعاة التغيير والتطوير والابتكار في مصر في المستقبل.

 

يقدم البرنامجان فرصا للطلاب المؤهلين من كل محافظات مصر، ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين لتحصل الطالبات على ما لا يقل عن 50 بالمئة من المنح. كما تتضمن المنحة حصول ما لا يقل عن 10- 15 بالمئة من الطلاب ذوي الإعاقة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو مستقبلنا الجماعي.

رابط التسجيل https://bit.ly/USAID_SP_2023_ApplicationForm

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