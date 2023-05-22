الطقس اليوم| أجواء حارة يصاحبها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، أجواء حارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

كما تكون الفرصة مهيأة خلال اليوم، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة