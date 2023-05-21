السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن الطقس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، من المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل.

وشددت المديرية السعودية على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وتجنب السباحة فيها، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة.

وذكرت أن مدينة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط للبرد، بالإضافة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، مشيرةً إلى أن مناطق: عسير، والباحة، وجازان، ونجران ستتأثر بالحالة نفسها.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية والقصيم، وهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وحائل.

