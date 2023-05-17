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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة في مناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

السعودية حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد بالسعودية امطار أمطار رعدية

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