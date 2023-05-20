السعودية.. أمطار رعدية تصل حد السيول وسط تحذيرات من طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير الي أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

كما أصدر المركز تحذيرا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظات النماص وبلقرن وتنومة بمنطقة عسير، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية، وانعداماً في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وتستمر الحالة حتى الساعة الـعاشرة مساءً.