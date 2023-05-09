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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيول في السعودية.. أرصاد المملكة تحذر سكان هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرّمة. 

وذكرت الأرصاد السعودية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس في المملكة ان  السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.

ونبه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

يصل إلى مكة.. السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد

الارصاد السعودية ارتفاع الموج البحر الأحمر الخليج العربي الرؤية الأفقية السحب الرعدية المركز الوطني للأرصاد بالسعودية

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