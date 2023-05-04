يصل إلى مكة.. السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وأضاف المركز، أن هناك فرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وأكد التقرير اليومي، أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

