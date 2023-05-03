طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.

وأوضح المركز في تقريره أنه لا تزال الفرصة مُهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.