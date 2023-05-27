قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، أنه في إطار واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم داخل احدى لجان محافظة قنا بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال المتحدث الرسمي في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن الدكتور رضا حجازي تابع أيضا فور حدوث الواقعة، كافة الاجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازي مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، بالاضافة إلى طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.

وبدأت صباح اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك في مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية

وأدى اليوم السبت عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية .

وقبل بدء الامتحان، تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.