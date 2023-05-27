إحنا كدا هندّمر| متخصص يرد على فزع رواد السوشيال من بقع الشمس السوداء

انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا العديد من الصور والفيديوهات تساءل الرواد بشأنها عن ظهور نقط سوداء على الشمس كما قال البعض إن تلك النقاط حجمها أكبر من حجم الكرة الأرضية كلها وتملّك الخوف عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل، معتقدين ان هذا الأمر سوف يجلب دمارا كبيرا على البشر على الأرض وأنه سوف يتسبب فى العديد من المشكلات والأزمات.

بقع سوداء على الشمس

ورد الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على حقيقة وجود نقاط سوداء على قرص الشمس والذي يروج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت فزع وهلع كبير بين رواد السوشيال ميديا.

وقال غريب عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه علينا فى البداية أن نعرف انه لا يوجد ما يسمى بنقط سوداء على الشمس، وأن ما تم تصويره عبارة عن بقع شمسية وأن تلك البقع موجودة وطبيعية وتسمى بالكلف الشمسي وانها ليست سوداء، وانما هى فقط تبدو سوداء أو مظلمة مقارنة بالمناطق الأكثر إشراقًا وسخونة فى الغلاف الضوئى من حولها.

ما البقع الشمسية وتأثيرها

وأوضح أن البقع الشمسية مناطق أغمق وأكثر برودة على سطح الشمس فى منطقة تسمى الغلاف الضوئى، وأن تلك البقع يمكن أن تكون كبيرة جدًا وانها ناتجة عن التفاعلات مع المجال المغناطيسى للشمس وتحدث فوق مناطق نشاط مغناطيسى مكثف وعندما يتم إطلاق هذه الطاقة، تندلع العواصف الشمسية.

وأكد الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن التوهج الشمسي والعواصف الشمسية كثيرة الحدوث ولا تشكل خطراً كبيراً أو تمثل نهاية العام حسب المزاعم التى يروج لها رواد السوشيال ميديا وأنه توجد مبالغة كبيرة فى تناول الأمر والتهويل فى الموضوع .

وأشار أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن البقع الشمسية حينما تكثر نستطيع منها تحديد مواعيد حدوث العواصف الشمسية ولكن هذا لا يعني حدوث عاصفة، فتقدير مخاطر حدوث عاصفة شمسية عملاقة فى المستقبل أمر يعمل عليه مختصيين وفى مراصد وهذا الأمر متروك لهم لانهم يقومون بعمليات رصد مستمرة للشمس.