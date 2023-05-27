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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: أدوار المجلس البحثى تساعد على زيادة النشر الدولي

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

تستعد عدد من الجامعات المصرية لإنشاء مجالس علماء خاص بالجامعات في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعات ودورها التعليمي، بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، إن أدوار المجلس البحثى ستساعد على تعظيم البحث العلمى بالجامعة، والمساهمة فى زيادة النشر الدولي كمًا وكيفًا وزيادة براءات الاختراع من قطاعات الجامعة المختلفة، إلى جانب زيادة البحوث التطبيقية، فهدف المجلس البحثى لن يقف عند وضع سياسات واستراتيجيات البحث العلمى فقط ولكنه سيمتد لمتابعة تنفيذها، مؤكدا أن المجلس البحثي سيقود حركة البحث العلمى بالجامعة، وسيحدث نقلة نوعية، مثنيا علي الجهود التى قام بها قيادات الجامعة السابقة في هذا الصدد.

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وأكد الدكتور محمود المتيني ، على أهمية المجلس البحثى والأدوار المنوط بها باعتباره قاطرة ستدفع البحث العلمى بالجامعة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية، مؤكدا أن دور المجلس البحثي سيمتد للتأكد من تطبيق نتائج الأبحاث والاستفادة منها بشكل تطبيقي في شكل إجراءات تنفيذية.

واشار رئيس جامعة عين شمس  إلي ، وضع  ملامح للخطة البحثية الإستراتيجية للجامعة وضرورة وجود خطوط بحثية  يتم تركيز الموارد البشرية والمالية عليها، على أن تكون متوافقة مع خطة مصر 2030  لتدعم الدولة المصرية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، وأيضا تواكب التطورات المتسارعة التي تشكل العالم في الحاضر والمستقبل.

الجامعات المصرية مجالس علماء خاص البحث العلمي رؤية الجامعات جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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