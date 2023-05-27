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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بآثار عين شمس.. جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام لـ«رقمنة» المكتبات ورسائل الماجستير

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بآثار جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لـ طلاب الفرقة الثانية، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

 آثار القاهرة تبدأ امتحانات الدراسات العليا اليوم .. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الاهرام لـ"رقمنة "المكتبات ورسائل الماجستير للتسهيل على الطلاب.. تفاصيل

وقعت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، بروتوكول تعاون وتعاقد مع مؤسسة الأهرام ممثلة فى مركز الأهرام للتكنولوجيا وتنظيم العلومات، عقدا لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لجميع رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.

لطلاب الدراسات العليا.. أبرز التعليمات الهامة بشأن البرامج التدريبية بحقوق عين شمس

قال الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه بناءً على رغبة طلاب الدراسات العليا، تم تأجيل البرنامج التدريبي (التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسى) من 27 مايو 2023 لينعقد خلال الفترة من ١٧/ ٦ / ٢٠٢٣ إلى ٢٢/ ٦ / ٢٠٢٣ م.
 

 

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