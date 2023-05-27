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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. أبرز تعليمات البرامج التدريبية بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه بناءً على رغبة طلاب الدراسات العليا تم تأجيل البرنامج التدريبي ( التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسى ) من ٢٧ مايو ٢٠٢٣ لينعقد خلال الفترة من ١٧/ ٦ / ٢٠٢٣ إلى ٢٢/ ٦ / ٢٠٢٣ م .
 

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آخر موعد للتسجيل بدورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق عين شمس

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خبير تعليم: الغش وتسريب الأسئلة أصبح الوجه الآخر لكلمة امتحان

وأصدر عميد حقوق عين شمس ، إعلانا هاما خاصا برفع المحاضرات علي منصة التعليم الإلكتروني للدراسات العليا، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الآتية:

اولا : طلبة دبلوم القانون العام
يرجى الدخول على منصة التعليم الالكتروني للدراسات العليا وتحميل كتاب الدكتور ربيع أنور فتح الباب (العلاقة بين السياسة والإدارة) مادة نظام الحكم في الإسلام لوجود بعض التعديلات على الكتاب ( إضافة الصفحات من ١٦١ إلى اخر الكتاب).

ثانيا: طلبة جميع الدبلومات يرجى الدخول على منصة التعليم الالكتروني للدراسات العليا

للإطلاع على محاضرات هامة للمراجعة من إعداد أساتذة المقررات لجميع الدبلومات
وأشارت إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن طريقة الدخول على المنصة تتم كلأتي:

- من خلال الدخول على الرابط التالى:

asu2learn.asu.edu.eh/lawPG

- كتابة اسم المستخدم: ( الرقم القومي)

الباسورد الموحد: Abc_123456

- اختيار الدبلوم المسجل به

وكان قد وقع  الدكتور محمود المتينى ، رئيس الجامعة، و الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على توقيع اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.

وقد نصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون.

كلية الحقوق جامعة عين شمس البرامج التدريبية السلك الدبلوماسي الدكتور محمد صافي الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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