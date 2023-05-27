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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تبدأ امتحانات الدراسات العليا اليوم .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم ٢٧ مايو الجارى حضوريا بالكلية .

جامعة القاهرة 

وكان قد أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

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وقال الدكتور أحمد رجب ، على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات التى تم الإعلان عنها حتى لا يعرض الطالب نفسه للمعاقبة وجاءت التعليمات كالآتى :

يجب الحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافي ومراعاة عدم التأخير
يجب إحضار جميع الأدوات والحرص على ارتداء الكمامة خصوصا اذا كان الطالب مصاب بأي عدوى تنفسية
مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأي مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط
الجلوس في الديسك المخصص للطالب طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه وعدم الجلوس في أي مكان آخر
التأكد من اسم الطالب ورقمه على كراسة الإجابة
الهدوء داخل اللجان وعدم إثارة أي شغب أو الحديث داخل اللجان

على الجانب الأخر ، حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية ،لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

وقد أشاد فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي الذي زار الكلية ضمن إجراءات الاعتماد الدولي بالبنية التحتية وتجهيزات الكلية الخاصة بالعملية التعليمية والتدريب العملي من استديوهات ومعامل ومطبعة، كما أكدوا أن المناهج والمقررات الدراسية بالكلية متطورة وتنافس فى مستواها ما يقدم في كليات الإعلام المناظرة بالجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أشادوا بمستوى الطلاب والخريجين والعلاقات الوثيقة بين الكلية وسوق العمل.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حصول كلية الإعلام على الإعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا للجودة في التعليم الإعلامي، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال الإعلام الأكاديمي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية الإعلام على الجهد الكبير المبذول للنهوض بالكلية والارتقاء بها بما أهلها للحصول على الإعتماد الألماني، مثمنا إشادة هيئة الاعتماد الألمانية بإمكانات كلية الإعلام الأكاديمية والتكنولوجية وقدرة مناهجها واستوديوهاتها ومعاملها على المنافسة مع أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية. 

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