اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية آثار عين شمس

أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لـ طلاب الفرقة الثانية، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكدت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الامتحانات سوف تبدأ اليوم السبت، مشددة على جميع الطلاب بالالتزام بتعليمات وقواعد الامتحانات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.

وشدد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، على الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان، ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مضي 20 دقيقة من بدايته إلا بإذن من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أو من ينوب عنهما وذلك في حالة الظروف القهرية.

وأوضح عمبد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه يجب على الطالب الجلوس في المكان المخصص باللجنة وفقًا لتوزيع أرقام الجلوس، واستلام كراسة الإجابة من الملاحظ وتسليم إثبات الشخصية، مشيرة إلى أنه لابد من التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالمقرر أمام الاسم.