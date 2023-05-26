مفاجأة بـ علوم عين شمس | اختباران لنفس المادة في يوم واحد ..خاص

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ، إن الكلية تجرى لأول مرة الاختبارات الشفوية والاختبارات النهائية لنفس المادة فى يوم واحد تسهيلاً على الطلاب ووفق استطلاع ارائهم ليؤدى الطالب اختبار المادة شفوياً ونظرياً فى ذات اليوم ليكون أقدر على الإلمام بالمادة العلمية وفى استعداد تام لاجتياز الاختبارات.

وأكد الدكتور رجاء خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المدرجات تم تطويرها وتزويدها بتكيفات وشاشات عرض ذكية و إضاءة حديثة مثل مدرجى حجازى و هلال إلى جانب عدد من القاعات والمعامل لإجراء الامتحانات لتكون سابقة هي الأولى من نوعها في إلغاء الامتحان في الطرقات و الممرات واستغلال كافة إمكانات الكلية لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وأشارت عميد علوم عين شمس إلي أنه سوف يتم رصد الدرجات إلكترونيا للأعمال الفصلية للطالب وكذلك اختبارات الشفوى ثم يقوم كل استاذ بإدخال نتائج المادة التي يقوم بتدريسها على النظام الالكتروني لتظهر النتيجة النهائية إلكترونياً.

وكانت قد أعلنت جامعة عين شمس عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر وظيفة خالية من النوع القيادي بالجامعة

الوظائف المطلوبة

مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة

المهام المتوقعة لشاغل هذه الوظيفة

هو توفير الأنظمة الرقابية والمالية التي تكفل تحصيل موارد الوحدات والصناديق الخاصة والتحقق من سلامة تحصيل الموارد ولإيداعها بحساب البنك

شروط شغل الوظيفة

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة

حل المشكلات

اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار

القدرة على الاتصال والعرض والتحليل

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.